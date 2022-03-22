Mehmet Emin Karlı defnedildi

Dün sabah saat 07.00 sıralarında evinde kalp krizi geçiren Mehmet Emin Karlı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alınmış, doktorların tüm çabalarına rağmen, hayata veda etmişti.

Deniz Karlı’nın eşi, Sahil Karlı’nın babası, Adnan Karlı’nın kardeşi, Meral Çilingir’in damadı, Yusuf ve Ali Çilingir’in yeğenlerinin eşi olan M. Emin Karlı’nın cenazesi, Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcısı Turhan Candan’ın yanı sıra çok sayıda eğitimci, öğrenci ve Karlı ailesinin yakınları katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve eğitim camiasına sabır ve başsağlığı diler. (Taner ŞİMŞEK)