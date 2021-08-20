Mehmet Ekmen toprağa verildi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkan Yardımcısı Yasemin Ekmen Lek’in babası Mehmet Ekmen hayatını kaybetti.
Güncel 20.08.2021, 23:00
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkan Yardımcısı Yasemin Ekmen Lek’in babası Mehmet Ekmen hayatını kaybetti.
Mehmet Ekmen’in Çorum’un Hacıhamza Köyü’ndeki cenaze törenine, MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, MHP İl Başkan Yardımcıları, İl Yönetim Kurulu üyeleri, MHP Kargı İlçe Başkanı Murat Soruk, MHP Uğurludağ İlçe Başkanı Şuaip İpek, önceki dönem MHP İl Başkanı Hüseyin Esenyel ile köy halkı katıldı. Ekmen, cenaze namazının ardından toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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