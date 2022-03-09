Mehmet Deveci kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Çorum’da Bahabey Caddesi üzerinde gıda-market işletmeciliği yapan Mehmet Deveci, geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybetti.
Güncel 09.03.2022, 22:04
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Çorum Merkez Kızılpınar Köyü’nden, Ecem Gıda Market sahibi, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Deveci, sabah saatlerinde geçirdiği ani bir kalp krizi sonucu vefat etti. Çorum’un tanınmış esnaflarından ve sevilen simalarından biri olan Mehmet Deveci’nin vefatı büyük üzüntü yarattı.
Merhumun cenazesi saat 13.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde helallik alınmasından sonra merkeze bağlı Kızılpınar Köyü’nde toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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