Mehmet Deveci kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Çorum Merkez Kızılpınar Köyü’nden, Ecem Gıda Market sahibi, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Deveci, sabah saatlerinde geçirdiği ani bir kalp krizi sonucu vefat etti. Çorum’un tanınmış esnaflarından ve sevilen simalarından biri olan Mehmet Deveci’nin vefatı büyük üzüntü yarattı.

Merhumun cenazesi saat 13.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde helallik alınmasından sonra merkeze bağlı Kızılpınar Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

