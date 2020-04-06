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Mehmet Çelik, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

SİNPAŞ GYO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çelik, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle 56 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Mehmet Çelik, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

SİNPAŞ GYO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çelik, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle 56 yaşında hayata gözlerini yumdu.

06 Nisan 2020 Pazartesi 19:06
Mehmet Çelik, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

SİNPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik’in amcasının oğlu, Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik'in kardeşi, EYG Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik'in amcasının oğlu olan Mehmet Çelik önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mikron's'un Genel Müdürü olan 56 yaşındaki 3 çocuk babası iş insanı Mehmet Çelik'in koronavirüs salgını nedeniyle bir haftadır yoğun bakımda tedavi gördüğü ve 5 Nisan 2020 Pazar günü hayatını kaybettiği öğrenildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Mehmet Çelik kimdir?

1964 yılında Alaca’da doğan Mehmet Çelik, 1990 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu.

Mehmet Çelik, 1980-1982 yılları arasında Çelikler Dış Ticaret’te Yönetim Kurulu Üyesi, 1987-1996 yılları arasında Sim Halı’nın Kurucu Ortağı, 1996-1998 yılları arasında Kentsel Hizmetler’in Kurucu Ortağı, 1999-2001 yılları arasında Ege Hobi’de Yönetim Kurulu Üyesi, 2001-2004 yılları arasında Sinpaş Yapı Taş Tesisleri’nin Tesis Yönetimi görevlerinde bulundu. Mehmet Çelik, Mayıs 2008 yılından beri Sinpaş GYO’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini yürütüyordu.

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