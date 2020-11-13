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Mehmet Çelik emekli oluyor

Çorum Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Çelik, Pazartesi günü saat 11.00 itibariyle emekliye ayrılıyor.

Güncel 13.11.2020, 19:17
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Mehmet Çelik emekli oluyor

Kamu hizmeti 45 yılı bulan ve 30 yıldır Basın Müdürlüğü görevini yürüten Mehmet Çelik, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Ali Kılıçarslan ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a veda etti.

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