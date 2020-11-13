Mehmet Çelik, basın mensuplarına veda etti

Mehmet Çelik’in veda mesajı şöyle:

“Devlet memurluğu görevinde 45. yılımı doldurmak üzereyim. Bu sürenin yaklaşık 30 yılını siz değerli mesai arkadaşlarımla İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak geçirdik. Bu süre insan hayatında uzun bir süredir. İl Basın Müdürlüklerinin ilk defa illerde kurulması ile bu göreve atanıp ilimize hizmet etmeye çalıştım.

Özellikle Çorum ilimize yapılan veya yapılması gereken hayati yatırımlar konusunda, ilimizin imajının korunması noktasında sizlerle birlikte hareket ederek bir Çorum sevdalısı olarak sizlerden de her zaman destek alarak, yakın dostluk ve samimiyetle çalışmalarımızı sürdürdük.

Üniversitenin kurulması başta olmak üzere, havaalanı, demiryolu, milli meseleler gibi birçok konuda kamuoyu oluşturmak üzere tüm çabalarda beraber hareket ettik.

Sizler arasında zaman zaman aracılık yapıp meslekle ilgili birtakım pürüzleri birlikte çözmeye çalıştık.

İnsan ömrünün bir sonu olduğu gibi görevlerin de bir süresinin olduğu aşikârdır.

Her babanın yaptığı gibi çocuklarımın istikbali için çalışma süremi biraz uzattım. Daha da uzamadan bugünden itibaren emekli oluyorum.

İlimiz basın camiasında ilk sürekli basın kartı sahiplerinden birisi olarak irtibatlarımız bundan sonra da inşallah devam edecektir.

Makamlar gelip geçicidir, önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakabilmektir. Bu duygularla buradaki görevimden ayrılarak sizlere arz-ı veda ederken genel müdür, genel yayın yönetmenleri, yazı işleri müdürleri, muhabir, kameraman velhasıl dağıtıcısına kadar bütün basın çalışanı arkadaşlarımızdan ve pandemi nedeniyle yüz yüze ziyaret edip vedalaşamadığım ilimizin değerli yöneticileri ve tüm kamu çalışanı mesai arkadaşlarımdan helallik istiyor, herkese selamlarımı, sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.

Allaha ısmarladık.”