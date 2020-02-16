Mehmet Çatalpelit, Genel Sekreter Yardımcısı oldu

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün göreve başlamasının ardından geçen yaklaşık 9 aylık süreçte, üniversiteye ilk olarak Bayburt Üniversitesi’nden Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek rektör yardımcısı olarak atandı. Daha sonra Çorum MYO Müdürü Zekeriya Işık, Sınav İl Koordinatörlüğü görevine getirildi.

Sınav İl Koordinatörü ve Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman Akyol’un emekli olmasının akabinde Genel Sekreter Yardımcılığı görevine ise Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü Mehmet Çatalpelit asaleten getirildi.

MEHMET ÇATALPELİT

1975 Yılında Çorum’da doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Çorum’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Adalet Yüksekokulunda Ön Lisans, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde Lisans eğitimini tamamladı. Kamu görevine 1996 yılında Karabük İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde VHKİ olarak başladı. 2007-2012 yılları arasında Çorum Nüfus Müdürlüğünde VHKİ, Nüfus Şefi ve Nüfus Müdür Vekili görevlerinde bulundu. 2012 Yılında Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Sekreteri, 2012-2019 yılları arasında Hitit Üniversitesi Yazı İşleri Müdürü olarak görev yaptı. 11.02.2020 tarihinde Hitit Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı. Evli ve 2 çocuk babası.

(Haber Merkezi)