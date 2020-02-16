Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum -1°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
120151
ALTIN
308.482
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.9004
EURO
6.5497

Mehmet Çatalpelit, Genel Sekreter Yardımcısı oldu

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü Mehmet Çatalpelit, HİTÜ Genel Sekreter Yardımcısı oldu.

Mehmet Çatalpelit, Genel Sekreter Yardımcısı oldu

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü Mehmet Çatalpelit, HİTÜ Genel Sekreter Yardımcısı oldu.

16 Şubat 2020 Pazar 19:21
Mehmet Çatalpelit, Genel Sekreter Yardımcısı oldu

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün göreve başlamasının ardından geçen yaklaşık 9 aylık süreçte, üniversiteye ilk olarak Bayburt Üniversitesi’nden Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek rektör yardımcısı olarak atandı. Daha sonra Çorum MYO Müdürü Zekeriya Işık, Sınav İl Koordinatörlüğü görevine getirildi.

Sınav İl Koordinatörü ve Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman Akyol’un emekli olmasının akabinde Genel Sekreter Yardımcılığı görevine ise Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü Mehmet Çatalpelit asaleten getirildi.

MEHMET ÇATALPELİT

1975 Yılında Çorum’da doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Çorum’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Adalet Yüksekokulunda Ön Lisans, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde Lisans eğitimini tamamladı. Kamu görevine 1996 yılında Karabük İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde VHKİ olarak başladı. 2007-2012 yılları arasında Çorum Nüfus Müdürlüğünde VHKİ, Nüfus Şefi ve Nüfus Müdür Vekili görevlerinde bulundu. 2012 Yılında Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Sekreteri, 2012-2019 yılları arasında Hitit Üniversitesi Yazı İşleri Müdürü olarak görev yaptı. 11.02.2020 tarihinde Hitit Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı. Evli ve 2 çocuk babası.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Gazi Rektörü Uslan’dan Vali Çiftçi’ye ziyaret
Gazi Rektörü Uslan’dan Vali Çiftçi’ye ziyaret
Milli Eğitim’in “Proje kursu”na sertifika töreni
Milli Eğitim’in “Proje kursu”na sertifika töreni
Ahlatcı, eski belediye başkanlarıyla buluştu
Ahlatcı, eski belediye başkanlarıyla buluştu
Özel Pınar’ın sınavı ilgi gördü
Özel Pınar’ın sınavı ilgi gördü
Nenehatun Ortaokulu yıkılacak
Nenehatun Ortaokulu yıkılacak
Bina yüksekliklerine sınır
Bina yüksekliklerine sınır
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim