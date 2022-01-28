Mehmet Büke hayatını kaybetti
Güncel 28.01.2022, 20:11
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) önceki dönem Merkez İlçe Yöneticisi Halil Olukcu'nun dayısı, Nihat Büke ile Firdevs ve Nihal’in babaları, Çorum Merkez Sarmaşa Köyü’nden gelme Mehmet Büke (88), yakalandığı yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybetti.
Eti Lisesi’nde uzun yıllar hizmetli olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Mehmet Büke, Denizli’de bulunduğu sırada Covid-19 hastalığına yakalandı. Mehmet Büke, kurtarılamayarak hayata veda etti. Merhumun cenazesi öğle namazına müteakip Altınevler Camii’nden alınarak Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Uğur GÖRKEM)
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