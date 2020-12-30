Mehmet Bölükbaş taburcu oldu

Çorum'un sevilen isimlerinden Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş anjiyo oldu. Üç gündür tedavi gördüğü Elitpark Hastanesi’nde kalp krizi riski nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Mehmet Bölükbaş’a, hastane KVC servisinde anjiyo uygulandığı belirtildi.

Muhtar Bölükbaş’ın tıkanan damarı açılarak stend takıldı. Bölükbaş’ın hastaneden taburcu edildiği, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇORUM HABER Mehmet Bölükbaş’a geçmiş olsun der, acil şifalar diler.

(Haber Merkezi)