Mehmet Bölükbaş taburcu oldu
Rahatsızlığı nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başarılı bir anjiyo ameliyatı olan Üçtutular Mahallesi'nin sevilen Muhtarı Mehmet Bölükbaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Güncel 30.12.2020, 22:48
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Çorum'un sevilen isimlerinden Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş anjiyo oldu. Üç gündür tedavi gördüğü Elitpark Hastanesi’nde kalp krizi riski nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Mehmet Bölükbaş’a, hastane KVC servisinde anjiyo uygulandığı belirtildi.
Muhtar Bölükbaş’ın tıkanan damarı açılarak stend takıldı. Bölükbaş’ın hastaneden taburcu edildiği, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ÇORUM HABER Mehmet Bölükbaş’a geçmiş olsun der, acil şifalar diler.
(Haber Merkezi)
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