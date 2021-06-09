Mehmet Bölükbaş hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre Mihema Bebe’nin sahibi İbrahim Bölükbaş’ın babası Mehmet Bölükbaş yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti.

Mehmet Bölükbaş’ın cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Çorum’un Ortaköy İlçesi’ne bağlı Aşdağul Beldesi’nde düzenlenen törenle toprağa verilecekb

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)