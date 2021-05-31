Mehmet Bektaş’tan taziye ziyareti

Mecitözü Vakıflar Köyü önceki dönem muhtarı İsmail Kılıç’ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrendiğini belirten Mehmet Bektaş, taziye ziyaretini de sosyal medya hesabından paylaştı. İl Genel Meclisi Başkanı Bektaş yaptığı paylaşımda; “Kıymetli büyüğüm merhum İsmail Kılıç abimin vefatından dolayı değerli evlatları Bünyamin Kılıç, Ferşat Kılıç, Ferhat Kılıç’a ve kardeşleri Duran Kılıç, Eşref Kılıç’ı Vakıflar Köyü’nde bulunan evlerinde Köy Muhtarı Burhan İlhan ile birlikte ziyaret ederek taziyelerimizi ilettik. Merhum İsmail Kılıç abime Allah’tan rahmet kıymetli ailesine başsağlığı dilerim” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

