Mehmet Bektaş’tan taziye ziyareti
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Mecitözü Vakıflar Köyü’nün vefat eden eski muhtarı İsmail Kılıç’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Güncel 31.05.2021, 22:56
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Mecitözü Vakıflar Köyü önceki dönem muhtarı İsmail Kılıç’ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrendiğini belirten Mehmet Bektaş, taziye ziyaretini de sosyal medya hesabından paylaştı. İl Genel Meclisi Başkanı Bektaş yaptığı paylaşımda; “Kıymetli büyüğüm merhum İsmail Kılıç abimin vefatından dolayı değerli evlatları Bünyamin Kılıç, Ferşat Kılıç, Ferhat Kılıç’a ve kardeşleri Duran Kılıç, Eşref Kılıç’ı Vakıflar Köyü’nde bulunan evlerinde Köy Muhtarı Burhan İlhan ile birlikte ziyaret ederek taziyelerimizi ilettik. Merhum İsmail Kılıç abime Allah’tan rahmet kıymetli ailesine başsağlığı dilerim” görüşüne yer verdi.
(Haber Merkezi)
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