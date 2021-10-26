Mehmet Bektaş’tan Kutluca’ya ziyaret 

Köy ziyaretleri kapsamında Çorum merkeze bağlı Kutluca Köyü'nü ziyaret eden İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş'a CHP İl Genel Meclisi Suat Atalay da eşlik etti.

Kutluca Köyü Muhtarı Sinan Bekar ve Kutluca'lı olan CHP İl Genel Meclis Üyesi İlhami Türksal'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Bektaş köy halkı ve muhtar Bekar ile bir süre sohbet etti.

Mehmet Bektaş ziyaret sonunda yaptığı açıklamada, “Değerli muhtarımıza, azalarına,vatandaşlarımıza ve ecdadanın topraklarına konuk olduğumuz İl Genel Meclisi Üyemiz Sayın İlhami Türksal kardeşime sıcak karşılamaları, güler yüzleri, hoş sohbetleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

(Uğur GÖRKEM)

