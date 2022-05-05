Mehmet Bektaş adaylığını açıkladı
Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Çorum Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen üyesi seçiminde aday olduğunu açıkladı.
Çorum Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin 2022 yılı Mayıs ayı Olağan Toplantısı 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 12.30’da Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu’nda yapılacak. Toplantıda 2021 yılı kesin hesabı ve faaliyet raporu görüşülecek ve Encümen Üyeleri seçileceği toplantı yapacak.
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş da Encümen üyeliği seçiminde aday olduğunu açıkladı. Adaylığı ile ilgili açıklama yapan Bektaş, “Siz değerli muhtarlarımızın yoğun teveccühleri üzerine bu hizmet yolunda bundan önce olduğu gibi Adalet; her işte hakkı bilmektir, düsturu ile hak ve adaletli hizmetlerimize devam etmek için 09 Mayis 2022 Pazartesi günü saat 12:30'da Şehit Emin Güler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'de yapılacak olan Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimlerinde AK Parti'nin adayı oldugumu bilmenizi isterim” dedi.
4 KİŞİ SEÇİLECEK
Çorum Valisi Yardımcısı Tamer Orhan başkanlığında yapılması beklenen toplantıya İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ile birlikte merkez il genel meclisi üyeleri ve merkeze bağlı köy muhtarları katılacak. Birlik Encümen Üyeliği için İl Genel Meclisi üyelerinden 2 ve merkez köy muhtarları arasından ise 2 üye olmak üzere 4 üyenin belirlenmesi için seçim yapılacak. Seçimlerde merkeze bağlı 198 köyün muhtarı ve 7 merkez İl genel meclis üyesi oy kullanacak.
(Volkan SINAYUÇ)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|35
|77
|2. Fenerbahçe
|35
|68
|3. Konyaspor
|35
|64
|4. Başakşehir
|35
|60
|5. Alanyaspor
|35
|55
|6. Beşiktaş
|35
|54
|7. Karagümrük
|35
|53
|8. Adana Demirspor
|35
|52
|9. Antalyaspor
|35
|52
|10. Hatayspor
|35
|49
|11. Sivasspor
|35
|48
|12. Kasımpaşa
|35
|47
|13. Galatasaray
|35
|47
|14. Kayserispor
|35
|43
|15. Giresunspor
|35
|43
|16. Gaziantep FK
|35
|42
|17. Altay
|35
|33
|18. Rizespor
|35
|33
|19. Göztepe
|35
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|35
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|33
|66
|3. Erzurumspor
|33
|57
|4. İstanbulspor
|33
|57
|5. Bandırmaspor
|33
|55
|6. Eyüpspor
|33
|51
|7. Samsunspor
|33
|47
|8. Tuzlaspor
|33
|46
|9. Manisa Futbol Kulübü
|34
|46
|10. Adanaspor
|34
|44
|11. Keçiörengücü
|33
|44
|12. Denizlispor
|33
|42
|13. Gençlerbirliği
|33
|42
|14. Boluspor
|33
|41
|15. Altınordu
|33
|41
|16. Kocaelispor
|33
|40
|17. Bursaspor
|33
|38
|18. Menemen Belediyespor
|33
|38
|19. Balıkesirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|83
|2. Liverpool
|34
|82
|3. Chelsea
|34
|66
|4. Arsenal
|34
|63
|5. Tottenham
|34
|61
|6. M. United
|36
|58
|7. West Ham United
|35
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|34
|49
|9. Brighton
|35
|44
|10. Newcastle
|35
|43
|11. Leicester City
|33
|42
|12. Crystal Palace
|34
|41
|13. Aston Villa
|33
|40
|14. Brentford
|35
|40
|15. Southampton
|35
|40
|16. Burnley
|34
|34
|17. Leeds United
|34
|34
|18. Everton
|33
|32
|19. Watford
|34
|22
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|81
|2. Barcelona
|34
|66
|3. Sevilla
|34
|64
|4. Atletico Madrid
|34
|61
|5. Real Betis
|34
|58
|6. Real Sociedad
|34
|56
|7. Villarreal
|34
|52
|8. Athletic Bilbao
|34
|51
|9. Osasuna
|34
|45
|10. Valencia
|34
|43
|11. Rayo Vallecano
|34
|41
|12. Celta Vigo
|34
|40
|13. Elche
|34
|39
|14. Espanyol
|34
|39
|15. Getafe
|34
|36
|16. Mallorca
|34
|32
|17. Cadiz
|34
|32
|18. Granada
|34
|31
|19. Deportivo Alaves
|34
|28
|20. Levante
|34
|26