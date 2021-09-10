Mehmet Battal’ın oğlu Yiğit, Yosun Demirci ile evleniyor
Çorum’un tanınmış simalarından, emekli bankacı, sigortacı Mehmet Battal’ın İzmir’de yaşayan oğlu Yiğit Battal, İzmir’den Yosun Demirci ile hayatını birleştiriyor.
Güncel 10.09.2021, 00:32
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Erzurum İspir kökenli olan Yosun Demirci mimar, Yiğit Battal ise inşaat mühendisi. Her ikisi de İTÜ mezunu.
Genç çiftin düğünü, yarın saat 14.00’de Altınkaya Garden’de yapılacak.
ÇORUM HABER, Ayten-Mecit Demirci ve Nilgün-Mehmet Battal çiftlerini kutlar, Yosun ile Yiğit’e ömür boyu mutluluklar diler.
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