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Mehmet Battal’ın oğlu Yiğit, Yosun Demirci ile evleniyor

Çorum’un tanınmış simalarından, emekli bankacı, sigortacı Mehmet Battal’ın İzmir’de yaşayan oğlu Yiğit Battal, İzmir’den Yosun Demirci ile hayatını birleştiriyor. 

Güncel 10.09.2021, 00:32
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Mehmet Battal’ın oğlu Yiğit, Yosun Demirci ile evleniyor

Erzurum İspir kökenli olan Yosun Demirci mimar, Yiğit Battal ise inşaat mühendisi. Her ikisi de İTÜ mezunu. 
Genç çiftin düğünü, yarın saat 14.00’de Altınkaya Garden’de yapılacak. 
ÇORUM HABER, Ayten-Mecit Demirci ve Nilgün-Mehmet Battal çiftlerini kutlar, Yosun ile Yiğit’e ömür boyu mutluluklar diler. 
 

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