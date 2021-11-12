Mehmet Aykaç’ın eniştesi İsmet Sakınmaz vefat etti

Çorum’un tanınmış kalaycı esnafından emekli İsmet Sakınmaz (73) hayatını kaybetti.

Okul Müdürü Fatih Sakınmaz ile SGK Çorum İl Müdürlüğü çalışanı Emre Sakınmaz’ın babaları olan İsmet Sakınmaz sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Eski Refah Partisi Çorum Milletvekili Dr. Mehmet Aykaç’ın da eniştesi olan İsmet Sakınmaz, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 12 gün önce Aort damarı yırtılması nedeniyle ameliyata alınmıştı. Sakınmaz sabah saatlerinde hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İsmet Sakınmaz’ın cenazesi yarın (13 Kasım Cumartesi) öğle namazına müteakip Ulucami’de kılınacak namazın ardından Ulumezar’da sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanacak.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

