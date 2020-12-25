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Mehmet Aşıla’nın kayınpederi vefat etti

Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla’nın kayınpederi Ali Erbaş (91), solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Güncel 25.12.2020, 14:53
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Mehmet Aşıla’nın kayınpederi vefat etti

Saniye Erbaş’ın eşi, İnş.Müh. Zekeriya Erbaş, Harun Erbaş ve Zeynep Aşıla’nın babaları, İnş.Müh. İlyas Erbaş’ın amcası olan Ali Erbaş’ın cenazesi, yarın (26 Aralık 2020 Cumartesi) saat 13.00’de Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

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