Mehmet Aşıla’nın annesi vefat etti 

Merhum Mutaf Galip Aşıla’nın eşi, Yadigar Başoğlu, Mustafa Aşıla, Münevver Topuz ve Mehmet Aşıla’nın anneleri olan Güldane Aşıla’nın cenazesi, bugün saat 14.00’de Ulumezar’da kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

Cenaze törenine Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katılacak.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.