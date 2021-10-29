Mehmet Aşıla’nın annesi vefat etti
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla’nın annesi Güldane Aşıla (88), çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün gece saat 22.40’ta hayatını kaybetti.
Güncel 29.10.2021, 11:17
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Merhum Mutaf Galip Aşıla’nın eşi, Yadigar Başoğlu, Mustafa Aşıla, Münevver Topuz ve Mehmet Aşıla’nın anneleri olan Güldane Aşıla’nın cenazesi, bugün saat 14.00’de Ulumezar’da kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.
Cenaze törenine Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katılacak.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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