Mehmet Aşıla: “Kimlere hizmet ettiğini biliyoruz”

YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla, “Macron bu gibi adımlarla seçim kampanyasının baş finansörü olan ve kendisini Cumhurbaşkanlığı koltuğuna taşıyan Siyonist Rotschild ailesine de sadık bir hizmetkar olduğunu ortaya koymuştur” dedi.

İçinde bulunduğumuz dönemde Batı’yı kasıp kavuran Etnofobi ve İslamofabi oluşturan etnik ayrımcılık ve İslam karşıtlığı ile nefret söylemlerinin şu anda sadece Fransa’da değil Avrupa’nın bir çok yerinde yayıldığını belirten Aşıla, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içeren Charlie Hebdo karikatürünü de kınadı.

Macron’un nefret ürünü olan bu karikatürleri “inanç ve ifade özgürlüğü” olarak değerlendirdiğini hatırlatan Mehmet Aşıla, “Macron’un yüksek akaryakıt fiyatları, vergi sistemindeki adaletsizlik, artan yaşam maliyetlerinin düşük gelirli vatandaşlara ağır yükler getirmesi sonucu ortaya çıkan “Sarı Yelekliler” nedeniyle içinde bulunduğu sıkıntılı ve sancılı dönemi unutturabilmek adına Müslümanları ve inandıkları değerleri hedef alarak iç istikrarı sağlaması asla mümkün değildir” diye konuştu.

Macron olmak üzere Batı'nın her fırsatta gerçek yüzünü gösterdiğini vurgulayan Aşıla, ülkemizde Fransız mallarına boykotun geçici, sınırlı ve popülist bir adım olduğunu, boykotun yanı sıra dışa bağımlılığımızı azaltmamız gerektiğini, 18 senedir uygulanan borç-faiz-zam-vergi ekonomisi yerine, üretim-istihdam-katma değerli ihracat ekonomisine geçilmesi gerektiğini de anlattı.

Mehmet Aşıla, boykotun D-8 ülkeleriyle hatta D-60 ülkeleriyle 2 milyarlık İslam alemiyle birlikte uygulanmasının çok daha etkili olacağını da kaydetti.

(Haber Merkezi)