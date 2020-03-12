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“Mehmet Akif, milletin hissiyatına tercüman oldu”

Vali Mustafa Çiftçi, İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabulünün 99'uncu yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

“Mehmet Akif, milletin hissiyatına tercüman oldu”

Vali Mustafa Çiftçi, İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabulünün 99'uncu yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

12 Mart 2020 Perşembe 22:39
“Mehmet Akif, milletin hissiyatına tercüman oldu”

Devletin ve milletin bağımsızlığının sembolü olan İstiklal Marşı’nın 12 Mart 1921'de TBMM’de kabul edilmesinin 99’ncu yılını kutlamanın onurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşadığımızı söyleyen Vali Çiftçi, “Milli marşlar, milletlerin birliğini sağlayan ve yaşatan temel öğelerdendir; İstiklal Marşımız, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük savaşını ölümsüzleştiren, Türk Milleti'ni ortak düşünce ve değerler içinde buluşturan eşsiz bir eserdir” dedi.

“İstiklal ve istikbal mücadelemizin en çetin geçtiği dönemlerde yüreği vatan-millet sevgisiyle ve bağımsızlık aşkıyla yanan merhum Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı, aziz milletimizin hissiyatına birebir tercüman olmuştur” ifadelerine yer veren Vali Çiftçi mesajında sözlerine şöyle devam etti: “Aziz milletimizin milli ve manevi değerlerini, acılarını ve duygularını yüreğinde hisseden merhum Akif, bilgisini, heyecanını, umudunu milletiyle paylaşmış; diriliş harekâtının başlamasına, milli mücadele ruhunun alevlenmesine de öncülük etmiş, milletimizin o zor şartlar altında gösterdiği kahramanlığı tarihe altın harflerle yazmıştır. İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıldönümünde, milli şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum”

(Haber Merkezi)

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