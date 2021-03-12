Mehmet Akif Ersoy anılacak

İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “Milli Marş” olarak kabulünün 100. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği bugün yapılacak.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. Yıldönümü nedeniyle Çorum’da düzenlenen kutlama etkinlikleri dün başladı. Çatak Tabiat Parkı’nda dün saat 16.00’da “İstiklal Marşının Kabulünün 100. Yıldönümü Doğa Yürüyüşü” ile başlayan ve saat 20.45’te de mobil araçla şehrin ana caddelerde “Kahramanlık Türküleri Konseri” gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliklerine bugün saat 10.00’da Devlet Tiyatro Salonu Fuayesi’nde fotoğraf sergisi açılacak ve daha sonra salonda anma programı yapılacak. Ulucami’de saat 13.30’da “İstiklal ve İman” konulu vaaz ve dua yapılırken, Veli Paşa Kadın Kültür Merkezi’nde de saat 20.00’de Kahramanlık Türküleri eşliğinde “İstiklal Marşı ve Mehmet Akif” söyleşisi gerçekleştirilecek.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri bugün saat 21.00’de Çorum Belediyesi merkezi hoparlör sisteminden verilecek “İstiklal Marşı” eşliğinde tüm konutların balkonlarından vatandaşların katılımı ile İstiklal Marşı okunması ile son bulacak.

(Haber Merkezi)