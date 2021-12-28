“Mehmet Akif, asım neslinin mihmandarı”

Milli Marşın şairi, müfessir ve büyük mütefekkir Mehmet Akif Ersoy'un milli ve manevi değerleri barındıran şiirleri, mücadeleci, idealist, yurtsever kişiliği ile her dönemde millete örnek olduğunu belirten TÜRKAV Başkanı İsmail Deli, Mehmet Akif’in “Asım neslinin” mihmandarı olduğunu kaydetti.

Mehmet Akif’in kökleri derinlere giden fikirleriyle gerçek anlamda bir mütefekkir olduğunu vurgulayan İsmail Deli, “Vatanımızın ve milletimizin buhrana düştüğü bir dönemde milli bilinci uyandırmak için konferanslar veren, cepheden cepheye koşan, Akif idealindeki Asım'ın nesli uğruna her türlü zorluğa katlanmıştır. Hayatını milletine, değerlerine vakfeden Mehmet Akif gerçek manada bir dava adamıdır. Onun şiirinde medeniyetimizin değerleri, milletimizin acıları, irfanı, umudu ve heyecanı vardır” diye konuştu.

“Akif, arkasında bıraktığı Safahat’ıyla ve makaleleriyle, şair ve mütefekkir olarak yolumuzu aydınlatan hak ve hakikat uğruna verdiği çabayla da örnek alınacak bir mücadele ve dava adamı olmuştur” diyerek sözlerine devam eden Deli, Mehmet Akif’in anlatmak ve yazmakla bitmeyecek kadar erdemli bir insan olduğunu, milli mücadelenin başarıya ulaşmasında öncü ve lider rol oynadığını kaydetti.

(Uğur GÖRKEM)

