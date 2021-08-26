Meftun Akaydın kayınvalidesini kaybetti
Çorum'un tanınmış iş insanlarından Akaydın Yapı sahibi Meftun Akaydın'ın kayınvalidesi Solmaz Akaydın (84), hayatını kaybetti.
Güncel 26.08.2021, 23:53
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Çorum'un tanınmış iş insanlarından Akaydın Yapı sahibi Meftun Akaydın'ın kayınvalidesi Solmaz Akaydın (84), hayatını kaybetti.
Yakın geçmişin ünlü şahsiyetlerinden merhum Mahmut Hamit Akaydın'ın eşi, Meftun Akaydın, Rıza Nejat Kavukçu, Şevket Velipaşaoğlu’nun kayınvalidesi, Mahmut Alper Akaydın ve Ahmet Barış Kavukçu’nun anneanneleri Solmaz Akaydın, vefat etti.
Merhumenin cenazesi, bugün saat 10.00’da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alındıktan sonra saat 11.00’de Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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