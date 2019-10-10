Medyanın gündemi “iklim değişiklikleri”

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. AP ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2019 yılının başından itibaren hava durumunun bin 856 habere konu olduğu görüldü. Bununla birlikte küresel ısınma çok daha fazla basın haberinde yer alırken, yıl içerisinde toplam 7 bin 453 haberle konuşulduğu kaydedildi.

Küresel ısınmanın olumsuz etkileri son zamanlarda çok fazla gündemde yer alırken, tarıma olan olumsuz etkilerinin ön planda olduğu tespit edildi. Seralar için sigorta zorunluluğunun getirilmesi ise öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Öte yandan iklim aktivisti Greta Thunberg’in BM yapmış olduğu konuşma ise haftanın en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

Öte yandan Ajans Press’in, Spectator Index verilerinden elde ettiği bilgilere göre 2019 Ağustos ayında görülen ortalama sıcaklık oranları belli oldu. Böylelikle bahsedilen dönemdeki en yüksek hava sıcaklığı 43,6 ortalama ile Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da görüldü. Ortalama hava sıcaklığı 40’ın üstünde olan diğer iki şehir ise Bağdat ve Dubai olarak kayıtlara geçti. İstanbul’da bu listede yer alırken geçtiğimiz Ağustos ayındaki sıcaklık ortalamasının 26,8 olduğu saptandı.

(Haber Merkezi)