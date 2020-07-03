Medyanın demokratik işlevini güçlendirmeye yönelik proje

Çorum Valiliği Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Seyfettin Zengin ile çalışma arkadaşları Şehnaz Karakaya ve Nebi Erdoğan, gazetemizi ziyaret ederek, üzerinde çalışmaya başladıkları “demokratik değerlerin ve bu arada medyanın demokratik işlevinin güçlendirilmesine yönelik” proje ile ilgili Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştüler.

Yolyapar, görüşmede, konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini anlattı.

(Haber Merkezi)

