Medya çalıştayı düzenlenecek

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, “Bu çalıştaya akademisyenleri, basın örgütlerinin temsilcilerini ve konuyla ilgili bürokratları da davet edeceğiz. Çıkacak raporun TBMM’ne sunulacak bir yasa teklifi olmasını bekliyoruz. Hatta sonraki süreçte Basın kanununu da şekillendireceğini umuyoruz.” dedi.

TGF yöneticileri, TBMM’de Federasyon’un Onursal Başkanı, CHP Milletvekili Atilla Sertel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Milletvekilleri Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz ile Ak Parti Mersin Milletvekili, Ulaştırma ve Kalkınma Eski Bakanı Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfü Elvan’ı ziyaret ederek mesleğin sorunlarını içeren dosyayı sundular.

(Haber Merkezi)