“Medikal malzeme krizi ivedilikle çözülmelidir”

Firmalardan ve vatandaşlardan edindikleri bilgiye göre; medikal malzemesi tedarik eden esnafın, devlet hastanelerinden alacağını uzun süredir alamadığını, zor duruma düştüklerinden dolayı artık hastanelere malzeme veremediklerini belirten CHP İl Başkanı Tahtasız, bu nedenle de hastanelerde medikal malzemelerinin kalmadığını, ameliyatların yapılamadığı söyledi.

Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile diğer devlet hastanelerinin malzeme sıkıntısından dolayı hastaları ameliyat edemediğini, hastaların başka illere veya özel hastanelere gitmek zorunda kaldığını açıklayan Tahtasız, bu sorunun en kısa zamanda çözülmesini istedi.

Mehmet Tahtasız, acil ameliyatı veya tedavisi gereken hastaların mağdur duruma düştüğünü, pandemi sürecinde olduğumuz bu günlerde böyle bir sorunun yaşanmasının üzüntü verici olduğunu kaydederek, Türkiye genelinde yaşanan bu sorunun Sağlık Bakanlığınca biran önce çözüme kavuşturulması gerektiğini bildirdi.

(Haber Merkezi)