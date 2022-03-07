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Medeniyetler beşiği Hattuşa beyaz örtüsüyle mest etti

Hititlere 450 yıl başkentlik yapmış Çorum’un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Antik Kenti, kar yağışının ardından beyaza büründü. Göz kamaştıran görüntülerin ortaya çıktığı antik kent havadan görüntülendi.

Güncel 07.03.2022, 18:41
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Ziyaretçilerine tarihte yolculuk yaptıran ve her mevsim ayrı güzellik sunan Hattuşa Antik Kenti, kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe büründü. Karla kaplı antik kentte kartpostallık manzaralar oluştu. 
Çorum’a gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk durağı olan Hattuşa Antik Kenti’ni tarih tutkunlarının yanı fotoğraf tutkunları tercih ediyor. Anadolu’nun ilk medeniyetlerinden Hatti ve Hititlerin kültürel mirasına ev sahipliği yapan Çorum’un Boğazkale ilçesindeki antik kent, UNESCO “Dünya Kültür Mirası” ve “Dünya Belleği” listelerindeki tek antik şehir unvanıyla Türkiye’nin göz bebeği turizm mekânları arasında yer alıyor.

Hattuşa şehir kalıntıları ile Aslanlı Kapı, Kral Kapı ve Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı’nın eşsiz bir sanatsal başarıyı temsil etmesi, milattan önce Anadolu ve Suriye’nin kuzeyindeki medeniyetler üzerinde önemli hakimiyet kurması, saray, tapınak, ticaret merkezlerinin başkentin kapsamlı görüntüsünü oluşturması, yıkılan Hitit medeniyetinin tek şahidi olması, kral sarayı, tapınaklar ve temellerden oluşan bazı yapı ve mimari toplulukların kusursuz biçimde korunması nedeniyle UNESCO tarafından 28 Kasım 1986’da “Dünya Mirası Listesi”ne dahil edilmişti. Bilinen en eski Hint-Avrupalı dili temsil eden çivi yazılı tablet arşivleri de barındırması sebebiyle 2001 yılında da UNESCO’nun “Dünya Belleği Listesi”ne dahil edilen Hitit medeniyetinin başkenti, UNESCO’nun her iki listesinde de yer alan tek antik şehir unvanına sahip antik şehir olarak dikkat çekiyor.

Antik kent içinde Büyük Tapınak bölgesinde yer alan koyu yeşil renkteki büyük kaya parçası ise yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Şimdiye kadar nereden ve nasıl geldiği ya da getirildiği çözülemeyen ve halk arasında "Dilek Taşı" olarak nitelendirilen kaya parçası, renginin yanı sıra büyüklüğü ve parlak yüzeyi ile ilgi görüyor.
Dünyanın en büyük imparatorluklarından Hititlerin 3 bin 500 yıl öncesindeki yaşamlarının canlandırıldığı Hitit Köyü de kar yağışıyla birlikte büyüleyici bir görünüme kavuştu. Hattuşa‘da dönemin koşullarının yeniden hayat bulduğu köy içerisinde o dönemi yansıtan öğelerin yanı sıra Kadın Girişim Kooperatifi tarafından işletilen bir üretim ve sanat atölyesi bulunuyor.
Hititler ile Mısırlılar arasında yapılan ve tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma Kadeş Antlaşmasının imzalandığı başkent olarak da bilinen Hattuşa’da, kazı çalışmaları 115 yıldır kesintisiz sürdürülüyor.

(İHA)
 

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