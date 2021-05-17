Meclis’ten İsrail’e ortak tepki

İl Genel Meclisi’nde Mayıs ayı olağan toplantıları Mehmet Bektaş yönetiminde düzenlenen oturumla başladı. Yoklama ve bir önceki toplantıya ait karar özetinin okunması ile başlayan toplantıda ilk olarak Mehmet Bektaş bir açılış konuşması yaparak tüm üyelerin ve Çorumluların geçmiş bayramını kutladı.

Ayrıca Kuzey Irak’ta sürdürülen operasyonlarda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifa dileklerini de ileten Bektaş, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları adına ortak bir açıklamayı okuyarak İsrail’in saldırılarına sert tepki gösterdi.

“Artık İsrail’e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır” diye konuşan Bektaş, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail'in başlattığı, çocuklar ve kadınlar dâhil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur saldırıları kınadı.

Bayramda da sürdürülen saldırıların vahim bir boyuta ulaştığını söyleyen Bektaş, “Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir. Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar, orantısız güç kullanılarak hukuk dışı bir oldu-bitti yaratmaya yöneliktir. İsrail'in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletler'in (BM) saldırıların durdurulması için uluslararası hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekliyoruz.

Kudüs ve Gazze'de bir haftadır devam eden İsrail saldırganlığı BM kararlarına aykırı şekilde sürdürülen işgalin ve hukuk tanımazlığın geldiği son aşamayı ibretle gözler önüne sermektedir. Filistin topraklarında işlenen suçlardan dolayı İsrail'in hesap vermesi, suçların sorumlularının tespit edilerek yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı geldi. Bu kapsamda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor, bu maksatla insana ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Artık İsrail'e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır. İsrail'in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz” diye konuştu.

Toplantıda hazır bulunan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı da yaptıkları konuşmalarda İsrail’in saldırılarının karşısında durmaya devam ederek Filistin halkının haklı mücadelesine desteklerinin süreceğini söyledi.



(Haber Merkezi)

