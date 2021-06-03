Mecliste vekillerle buluşma

Vali Mustafa Çiftçi beraberindeki Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile birlikte geçtiğimiz gün Ankara’ya gitmiş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’ı ziyaret etmişti.

Vali Çiftçi, Başkan Aşgın ve Rektör Öztürk daha sonra ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ile biraraya gelerek çeşitli konularda istişare yaptı. Ziyarette İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük de hazır bulundu.

Milletvekilleri Ceylan ve Kaya ile Belediye Başkanı Aşgın TBMM ziyaretinde ilgili sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda; “Çorum’umuz için yapacağımız çalışmaları değerlendirdik. Memleketimiz için güzel projelere imza atıyoruz” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

