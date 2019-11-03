Meclis’te hafta sonu mesaisi

Osman Günay başkanlığında açılış yoklaması ile başlayan oturumda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü’nün 2019 yılı mali yılı bütçesindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ayrılan “İlköğretim Okulları Yeni Bina Yapım Gideri” ekonomik kodunda bulunan 83 bin TL’nin alınarak, 15 bin lirasının Alaca, 15 bin lirasının İskilip, 13 bin lirasının Mecitözü, 20 bin lirasının Osmancık, 20 bin lirasının da Sungurlu için “İlköğretim Okulları Küçük Onarım Gideri” ekonomik koduna aktarılması hususu oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda ayrıca merkeze bağlı Şanlıosman Köyü sınırları içerisinde bulunan 2,37 hektarlık alanın 5 yıllığına maden ve kum ocağı olarak işletilmek üzere kiraya verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor görüşüldü.

(Taner ŞİMŞEK)