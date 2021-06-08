Meclis’te “gölge başkan” gerginliği

CHP Grup Başkanı Tuncay Yılmaz ile Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat arasında başlayan söz düellosuna diğer meclis üyelerinin de dahil olmasıyla gerginlik iyice arttı.

Belediye Meclisi Başkanvekili İsmail Bölükbaş’ın başkanlığında geçekleştirilen Belediye Meclisi’nin Haziran ayı oturumunda CHP’li Tuncay Yılmaz’ın “Çorumda şöyle bir algı var; Çorum Belediyesi’ni yöneten İsmail Yağbat diyorlar. Gölge başkan diyorlar” ifadesi üzerine tansiyon fırladı.



İsmail Yagbat ve AK Partili üyeler, “gölge başkan” ifadesinin belediye başkanlığı makamına saygısızlık olduğunu belirterek Yılmaz’dan sözünü geri almasını istediler.

Bu esnada AK Partili üyelerin CHP’yi terör örgütü PKK ile işbirliği yapmakla itham etmesi gerginliği daha da arttırdı.

Belediye Meclisi Başkanvekili İsmail Bölükbaş, meclis toplantısına ara vererek ortamı sakinleştirmeye çalıştı ise de toplantıda kavga zaman zaman alevlendi.

CHP’li Erkan Özbal ile Ubeydullah Ahıskalı ve diğer üyelerin tartışmasını MHP’li üyeler ile partilerin grup başkanları önledi.

Nazik Bulut’un “CHP teröre destek veriyor ifadelerini bir daha bu mecliste duymak istemiyoruz. Teröre kimlerin destek verdiği belli” ifadeleri üzerine yeniden alevlenen tartışma güçlükle yatıştırıldı.

(Haber Merkezi)

