Meclis’te gergin anlar

CHP Belediye Meclis Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, gündem dışı söz alarak meclis kürsünde Belediye Başkanının 600 gündür görevde olduğunu ama ‘cek-cak’ ekleriyle vaad dili kullandığını, icraat dili kullanmadığını söyledi.

Belediye Başkanının mevcut projeleri restore ederek yeni yapılmış bir projeymiş gibi davrandığını sözlerine ekleyen Yılmaz, “Başkan tadilat yapmayı çok iyi biliyor ama temel atmada sıkıntısı var. Bizim Çorum’da öncelikle çözmemiz gereken sorunlarımız var” dedi.

Yılmaz ayrıca, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın, sosyal medya hesabından “Milletin adamı Cumhurbaşkanımıza laf söyleyen kirli ağızlar önce geçmişleriyle yüzleşsinler. Şan ve şeref dolu tarihimizde dikta yaşanmışsa CHP dönemindedir” şeklinde verdiği cevaba tepki göstererek, “Bir şehrül emin, herkesin belediye başkanı böyle ayrıştırıcı bir dil kullanmaz. Burada diktatör denilirken kimden bahsediliyor? Atatürk’ten mi, İnönü’den mi, Celal Bayar’dan mı?” dedi.

İSMAİL YAĞBAT’IN KONUŞMASI TANSİYONU YÜKSELTTİ

CHP’li Yılmaz’a AK Parti Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Av. İsmail Yağbat cevap verdi. Yağbat, CHP’nin her türlü hakareti yaptığını ancak kendilerine cevap verildiğinde ‘ayrıştırıcılık’la suçlanıldığını kaydetti. “Sen Cumhurbaşkanımıza ‘diktatör’ diyeceksin. Biz susacağız öyle mi? Böyle bir dünya yok. Yaptığınız her açıklamanın cevabını usulünce alacaksınız” dedi.

Yağbat konuşmasında, “Bir kadının canını yakıyorlar çıkıp AK Parti yüzünden oldu diyorsunuz. Ama aynı CHP’de kadın tacizi oluyor çıkıp hiçbir şey konuşulmuyor. Kadınlar bize Allah’ın emanetidir. İçinde merhameti olan hiç kimse böyle olayların olmasını istemez. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde tören yapılıyor. Kuran Türkçe okutuluyor, ortaya kadın semazenler çıkartılıyor buyurun ayrıştırıcılık. Geçmişlerinizden gelen alışkanlıklar genlerinize işlemiş” sözlerinden sonra Tuncay Yılmaz, ayağa kalkarak tepki gösterdi.

CHP ve AK Partililer arasındaki tartışmaya Belediye Başkanı Aşgın, ‘Tuncay Bey size hakaret edilmiyor. İsmail Bey siz de konuşmanızı tamamlayın” diyerek müdahale etti.

“SENİN İL BAŞKANININ SES KAYITLARI ORTALARDA

GEZDİ, KADIN HAKKINDAN BAHSEDEMEZSİN”

CHP Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, “Yereldeki siyaseti konuşalım. Evet, taciz olayı yaşanmıştır bu durumu ortaya çıkaran yine CHP’dir. Tacizci tacizcidir. Bunun CHP’si, MHP’si AKP’si yoktur. Senin il başkanının ses kayıtları ortalarda gezdi. Kadın hakkından bahsedemezsin” diyerek eleştirilere cevap verdi. (Haber Merkezi)