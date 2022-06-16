Meclis’te de düzeltilmezse, Anadolu’da gazete kalmaz!

Bu, yalnızca yerel basının değil, tüm yazılı basının var olma ya da yok olma meselesidir. TBMM Genel Kurulu’nda da gerekli değişiklikler yapılmazsa, basın yok edilmiş ve tarihe gömülmüş olacaktır.

TGK tarafından yapılan açıklama yeterli bilgileri içerdiği için ayrıntıya girmiyoruz, ama milletvekillerimize, “bu ülkede yazılı basını yok edenler” kara listesine isimlerini yazdırmamaları için önemle çağrıda bulunuyoruz.

Mehmet YOLYAPAR

