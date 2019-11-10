Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
103153
ALTIN
271.418
DOLAR
5.7533
STERLİN
7.3816
EURO
6.3439

Meclis’te Ata’ya saygı

İl Genel Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantılarına haftasonu devam edildi.

Meclis’te Ata’ya saygı

İl Genel Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantılarına haftasonu devam edildi.

10 Kasım 2019 Pazar 22:25
Meclis’te Ata’ya saygı

Osman Günay yönetiminde Cumartesi günü gerçekleştirilen toplantıda bir gün önce gündeme alınmayan ilimizdeki otizmlilerin durumunun araştırılması ile ilgili önergenin gündeme alınması kabul edilirken, dün yapılan toplantıda ise ana gündem maddesi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. yıldönümü oldu.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Atatürk ve silah arkadaşları olmasaydı, Cumhuriyeti kurmasalardı, biz de bugün burada oturuyor olmazdık” diye konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay tüm üyeleri bir dakikalık saygı duruşunda bulunmaya ve İstiklal Marşı’nı okumaya davet etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından yoklama ile devam eden programda gündeme geçilmeden önce Osman Günay, Yıldız Bek, Selim Dölcü tarafından Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. Yılı nedeniyle birer konuşma yapıldı.

Merkez Seydim Köyü’ne ait köy yerleşik alanı ve civarı sınırının yeniden tespiti ile ilgili madde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilirken, Boğazkale’deki Karakeçili, Yukarı Fındıklı, Yazır, Sarıçiçek ve Yanıcak Köyleri’nin bağlı bulunduğu grup yolunun bakım ve onarımı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun raporu Mehmet Yücel tarafından üyelerin bilgisine sunularak kabul edildi.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
“Radyoloji çalışanları için sağlıklı çalışma koşulları sağlanmalı”
“Radyoloji çalışanları için sağlıklı çalışma koşulları sağlanmalı”
''Dezavantajlı Okulların Desteklenmesi Programı'' Devam Ediyor
''Dezavantajlı Okulların Desteklenmesi Programı'' Devam Ediyor
Öğrencilerden Atatürk konulu tiyatro
Öğrencilerden Atatürk konulu tiyatro
Alaca Engelliler Derneği yine sevindirdi
Alaca Engelliler Derneği yine sevindirdi
Platin Sağlık öğrencilerinden lösemi duyarlılığı
Platin Sağlık öğrencilerinden lösemi duyarlılığı
EsMahall Restoran&Cafe’ye görkemli açılış
EsMahall Restoran&Cafe’ye görkemli açılış
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim