Meclis’te Ata’ya saygı

Osman Günay yönetiminde Cumartesi günü gerçekleştirilen toplantıda bir gün önce gündeme alınmayan ilimizdeki otizmlilerin durumunun araştırılması ile ilgili önergenin gündeme alınması kabul edilirken, dün yapılan toplantıda ise ana gündem maddesi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. yıldönümü oldu.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Atatürk ve silah arkadaşları olmasaydı, Cumhuriyeti kurmasalardı, biz de bugün burada oturuyor olmazdık” diye konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay tüm üyeleri bir dakikalık saygı duruşunda bulunmaya ve İstiklal Marşı’nı okumaya davet etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından yoklama ile devam eden programda gündeme geçilmeden önce Osman Günay, Yıldız Bek, Selim Dölcü tarafından Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. Yılı nedeniyle birer konuşma yapıldı.

Merkez Seydim Köyü’ne ait köy yerleşik alanı ve civarı sınırının yeniden tespiti ile ilgili madde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilirken, Boğazkale’deki Karakeçili, Yukarı Fındıklı, Yazır, Sarıçiçek ve Yanıcak Köyleri’nin bağlı bulunduğu grup yolunun bakım ve onarımı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun raporu Mehmet Yücel tarafından üyelerin bilgisine sunularak kabul edildi.

(Volkan SINAYUÇ)