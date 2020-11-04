“Meclis’in itibarını kimse düşüremez”

Vali Mustafa Çiftçi’nin bir komisyona gönderilen araştırma önergesini iade etmesi üzerine konuşan Günay, “İl Genel Meclisi üyeleri yerelde yerelin milletvekilidir. Meclisin itibarını kimse düşüremez. Düşürmeye de hakkı yoktur. Herkes işine baksın” dedi.

Öte yandan AK Parti, CHP ve MHP grupları da Vali Mustafa Çiftçi’ye tepki gösterdi.

“MECLİS’İN NE ONURU, NE İTİBARI KALDI”

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Bektaş, Vali Çiftçi’nin takdir hakkını kullandığını belirterek, “Başka illerde 7 meclis üyesine karşılık 9 komisyon var. Çorum, 51 il içerisinde örnek bir il. Maalesef kamuoyunda bizler şamar oğlanına döndük. Meclis’in ne onuru, ne itibarı kaldı. Bu haksızlığa tahammül edemiyorum. Rant peşinde koşup 15 komisyon da kurabilirdik ama biz bunu yapmadık. Diğer illerde verilen önergelere de bir bakılsın” dedi.

“İL GENEL MECLİSİ’NE SAYGI DUYULSUN”

CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek, Vali Çiftçi’nin söz konusu tasarrufunun İl Genel Meclisi’ni rencide ettiğini söyledi. “Çalışmalarımız engelleniyor. Bütçe kısıtlılığı var bir de Meclis üyeleriyle uğraşılıyor” dedi.

İlçelerde, köylerde 7-24 saat çalıştıklarını, kırsalda muhtarlarla gece-gündüz görüştüklerini belirten Bek, “Vali Bey de bunlara dikkat etmeli. Bu önergelerde Çorum’un ortak paydaları gözetiliyor” diyerek, İl Genel Meclisi’ne saygı duyulmasını istedi.

“MECLİS PASİFİZE EDİLMEK Mİ İSTENİYOR?”

MHP Grup Başkanvekili Sadık Aşık da önergenin tekrar İl Genel Meclisi’ne iade edilmesini sert bir dille tepki gösterdi. Önergelerle ilgili Valilikle karşılıkla birbirlerine pas attıklarını kaydeden Aşık, “İl Genel Meclisi’ni pasifize etmek mi, susturmak mı yoksa çalışmalarına set çekmek mi isteniyor? Önergeler vatandaşların isteği doğrultusunda hazırlanıyor” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Mustafa Çiftçi tarafından iade edilen “il genelinde özel kreş ve gündüz bakım evleriyle” ilgili önerge, yeniden Valiliğe gönderildi. (Haber Merkezi)