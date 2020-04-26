“Meclis’in 100’ncü yılı için hatıra para basılsın”

Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a çağrıda bulunan Sertel, gerekli girişimlerin yapılarak TBMM 100’ncü yıl hatıra parasının basılarak gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi.

Geçmişte FETÖ’cülerin düzenlediği “Türkçe Olimpiyatları”nın 10’ncu yılı için hatıra para basıldığını anımsatan Sertel, “FETÖ’cülerin etkinlikleri için hatıra parası basıp piyasaya milyonlarca sürenler; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin 100’üncü yılı ‘hatıra parası’ basmayı niye düşünmediler? Düşünmedilerse de vakit geç değil. Meclis Başkanlığı’nın girişimleriyle Merkez Bankası derhal harekete geçmeli ve Gazi Meclis’imizin yüzüncü yılı için hatıra para basılmalıdır.” dedi. (Haber Merkezi)