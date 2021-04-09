Flaş HaberTFF'den açıklama geldi; BAL ertelendi
Meclise 18 gün ziyaretçi yasak
Güncel 09.04.2021, 23:04
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında 30 Nisan'a kadar ziyaretçi yasağı getirildi
Meclis Başkanlığından milletvekillerine gönderilen bilgilendirmeye göre, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine, Kovid-19 ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda, 12-30 Nisan tarihlerinde, Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi alınmayacak.
Ramazan ayında tam kapanma iddialarını da güçlendiren hamle olarak değerlendirilen ziyaretçi yasağı son dönemde artan vakalar üzerine getirildi.
(AA)
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