Meclise 18 gün ziyaretçi yasak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında 30 Nisan'a kadar ziyaretçi yasağı getirildi

Meclis Başkanlığından milletvekillerine gönderilen bilgilendirmeye göre, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine, Kovid-19 ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda, 12-30 Nisan tarihlerinde, Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi alınmayacak.

Ramazan ayında tam kapanma iddialarını da güçlendiren hamle olarak değerlendirilen ziyaretçi yasağı son dönemde artan vakalar üzerine getirildi.

(AA)

