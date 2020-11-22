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Meclis Üyesi Özdoğan, koronavirüse yakalandı

Çorum'un tanınmış işadamlarından Kemal Öz Gıda Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Bülent Özdoğan, koronavirüse yakalandı.

Güncel 22.11.2020, 01:20
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Meclis Üyesi Özdoğan, koronavirüse yakalandı

Testi pozitif çıkan Bülent Özdoğan'ın 14 gün süreyle evinde karantinaya alındığı öğrenildi.

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