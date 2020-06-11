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Meclis üyelerine Koronavirüsü anlattı

İl Genel Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Abdullah Tiryaki, meclis üyelerine Covid 19 virüsü ile ilgili bilgiler verdi.

Güncel 11.06.2020, 20:40
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Meclis üyelerine Koronavirüsü anlattı

Coronavirüslerin, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesi olduğuna dikkat çeken Tiryaki, insanlarda birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından orta doğu solunum sendromu (MERS) ve şiddetli akut solunum sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğunun bilindiğini, Koronavirüs hastalığına da COVID-19 virüsünün neden olduğunu söyledi.

Hastalık belirtilerinin kişiden kişiye değişmekle birlikte kiminde olgğuların belirsiz olacağı gibi kimilerinde de ateş, öksürük ve nefes darlığı olabileceğini, şiddetli olgularda zütürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği, ve ölüm gelişebildiğini kaydeden Abdullah Tiryaki, hastalığın ise hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, ve burun veya ağıza götürülmesi ile de bulaşabileceğini belirtti. Vakaların % 80’inin hastalığı hafif geçirdiğini, % 20’sinin ise hastane koşullarında tedavi edildiğini belirten Tiryaki, hastalığın genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilediğini kaydetti. Abdullah Tiryaki daha sonra hastalıktan korunma yolları ile ilgili meclis üyelerine bilgi verdi. (Haber Merkezi)

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