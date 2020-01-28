Meclis gruplarından Aşgın ve Belediye’ye deprem teşekkürü

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Elazığ ve Malatya’da yaşanan ve bölgedeki bir çok ilde de etkisi hissedilen deprem sonrasında depremzede vatandaşlara yardım için Çorum Belediyesi öncülüğünde hemen harekete geçilmiş ve toplanan yardımlar önceki gün 3 TIR ile yola çıkarılmıştı.

Elazığ ve Malatya’da depremzedelere AFAD koordinesinde yürütülen yardımlar kapsamında Belediye olarak tüm imkanlarını seferber ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın bu kapsamda içerisinde yağ, şeker, un, baklagil gibi temel yiyecek malzemelerinin bulunduğu 250 bin TL değerindeki 1040 gıda kolisinin yanı sıra 90 bin TL değerindeki 1900 parça battaniye, kaban, mont, ayakkabı gibi giyeceklerin olduğu kolilerin TIR’larla bölgeye yollandığını kaydetti.

Belediye Başkanı Aşgın; “Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Zaten devletimiz tüm kurumlarıyla depremzedelerin yanında. Depremin olduğu ilk andan itibaren gerekli koordinasyonu sağladık. Bölge halkının neye ihtiyacı olduğunu öğrenerek hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Bu malzemeler tüm Çorum halkının malzemesi. Bundan sonraki süreçte de sürekli AFAD ile irtibat halindeyiz. Deprem bölgesinden bize talep gelmesi durumunda neye ihtiyaç varsa karşılamaya hazırız. Gerekirse hayırsever işadamlarımızı da seferberliğimize katarak yardımları sürdüreceğiz” dedi.

Belediye Meclisi’nin yeni su tarifelerinin tehiri ile ilgili yaptığı olağanüstü toplantıda ülkemizde elem verici ve milleti üzüntüye boğan bir deprem felaketinin yaşandığını hatırlatan Başkan Aşgın, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri ve sevenlerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dileklerini bir kez daha yineledi. Belediye olarak Çorumluların da büyük desteği ile kısa sürede TIR’lar ile bölgeye çeşitli yardım malzemeleri yolladıklarını açıklayan Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Allah bir daha milletimize böyle acılar yaşatmasın. Ama böyle şeyler oluyor ve olmaya devam edecek. Önemli olan bu acılardan ders çıkartmaktır” diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanı Mustafa Tuzcu, CHP Grup Başkanı Tuncay Yılmaz ve MHP Grup Başkanı Selim Güloğlu da sırası ile söz alarak depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı ve yaralılara ise acil şifa dileklerini ilettiler. Tuzcu, Yılmaz ve Güloğlu, konuşmalarında ülke olarak bir kez daha sınavdan geçtiğimizi, grupları adına bu olayda çok hızlı şekilde davranan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Belediye yönetimi ile çalışanlarını teşekkür ettiler. Başkan Aşgın’ın koordinasyonunda kısa sürede toplanan yardımların bölgeye yollandığını hatırlatan Tuzcu, Yılmaz ve Güloğlu, Çorumlulara da destekleri için teşekkürlerini ilettiler.

(Volkan SINAYUÇ)