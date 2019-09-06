Meclis'e “Reşit Keleş” tartışması damga vurdu

Çorum Belediye Meclisi’nin Eylül ayı olağan toplantısına; sosyal medya hesabından Atatürk’e ve Atatürkçülere hakaret eden AK Partili Belediye Meclis Üyesi Reşit Keleş ile kenti istila eden küçük kara sinekler damgasını vurdu.

Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında toplanarak gündeme alınan maddeleri görüştü.

KELEŞ TOPLANTIYA KATILMADI,

YOKLAMA SIRASINDA PROTESTO EDİLDİ

Sosyal medya hesabından yaptığı hareket ve küfür dolu paylaşımla toplumun nefretini toplayan, çirkin paylaşımı ile ülke genelinde yankı uyandıran ve tepki çeken AK Parti Belediye Meclis Üyesi Reşit Keleş, toplantıya katılmadı. Keleş, şehir dışında olduğu gerekçesiyle mazeret dilekçesi gönderdi. Mazeret dilekçesinin oylanması sırasında CHP ve MHP red oyu kullandı, AK Partili Meclis üyelerinin “Evet” oyları ile mazeret kabul edildi.

Yoklama sırasında ise Reşit Keleş’in ismi okunduğunda CHP’li üyeler sıralara vurarak protesto gösterisi yaptı.

Toplantı öncesi gündem dışı konuşmalar yapıldı. Bu bölümde; AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Tuzcu, CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, MHP Grup Başkanvekili Selim Güloğlu, AK Parti Meclis Üyeleri İsmail Yağbat, M. Fatih Temur ile CHP Meclis Üyesi Erkan Özbal birer konuşma yaptı.

MUHARREM’İ DE UNUTTULAR

Ramazan ayına denk gelen meclis toplantılarında çay ve su servisi yapılmazken, Muharrem ayında bu gelenek rafa kaldırıldı. Toplantı sırasında çay ve su servisi yapıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve gündem dışı konuşma yapan meclis üyeleri Muharrem ayını tebrik ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi. (Taner ŞİMŞEK)