“Meclis demokrasinin sigortası”

Yüce milletin, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde milletin boynuna kement vurmaya çalışan emperyal güçlere karşı azim ve kararlılığını en güçlü biçimde ortaya koyduğunu belirten Büzkaya, “Tarih boyunca olageldiği üzere Türk Milleti istiklalinden ve hürriyetinden asla taviz veremez, boyunduruk altına giremezdi. Girmemiştir de. Tarihte eşine az rastlanır bir mücadele azmi ile karşı konulup, son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyet’inin temelleri 23 Nisan 1920 tarihinde atılmıştır” dedi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla milli mücadelemize ve Kurtuluş Savaşına yön verilerek, bağımsızlığa giden yolda en önemli adımın atıldığına dikkat çeken Büzkaya, yüce meclisin aldığı kararların İstiklal mücadelesinin belirleyicisi olduğunu ve milleti zafere ulaştırdığını kaydetti.

Demokrasi ve eşit katılım hakkının Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temelinde ve özünde bir yıldız gibi parladığına dikkat çeken Büzkaya, demokrasinin sigortası olan 100 yıllık meclisin Anadolu topraklarının ortasında istikbali aydınlattığını vurguladı. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bu zorlu günlerde, devletin ve kurumların sergiledikleri çabanın halkın direncini artırdığına dikkat çeken Büzkaya, Cumhuriyetle birlikte kurulan kurumlar ve devlet sisteminin işlediğini anlattı.

Büzkaya, “Her yıl büyük bir coşku ve katılımla kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı mevcut koşullar nedeniyle bu yıl maalesef evlerimizde kalarak kutladık. 23 Nisan’ın gelmesini sabırsızlıkla bekleyen çocuklarımız ve öğrencilerimiz bu yıl evlerinde bayramı kutladı. Arkadaşlarından ve öğretmenlerinden uzakta bir bayram geçirdi. Sevgili çocuklar ve değerli öğrencilerimiz; üzülmeyiniz, mutsuz olmayınız. Bu zorlu günler geride kaldığında yine okullarınızda, meydanlarda, salonlarda hep birlikte bayramımızı kutlayacağız. Sizlerin bütün yıl sabırsızlıkla beklediğiniz 23 Nisan’ı coşku ve sevinçle karşılayacak, birlik ve beraberlik içerisinde kutlayacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı ve devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'mızı sevk ve idare eden ilk Meclis'teki milletvekillerini, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum; Başta çocuklarımız olmak üzere, Büyük Türk Milletinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi. (Haber Merkezi)