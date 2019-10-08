“Meclis, çirkin söylemlerin gölgesinde kalmamalı”

Yargıya intikal eden olayın takipçisi olacaklarını belirten Güloğlu, “Meclisin bu çirkin söylemlerin gölgesinde kalmasına müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini isterim” ifadelerini kullandı.

Güloğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“MHP grubu olarak her zaman olduğu gibi önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben anlayışından tavız vermeden, memleket ve millet için yapılan doğru işlere destek olmaya devam edeceğiz.

Bilindiği üzere Ekim ayı içerisinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. yıldönümünü karşılamanın ve kutlamanın eşsiz heyecan ve coşkusunu yaşayacağız. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacaktır ve de önünü kesmeye önüne geçmeye hiçbir hainin, hiçbir düşman emelin gücü yetmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. kuruluş yıl dönümünde ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kahramanları rahmetle anıyorum.

Ayrıca şuan sınırda elleri tetikte bekleyen barış pınarları harekâtında görev alacak kahraman ordumuza yüce Allah güç-kuvvet versin. Kılıcını keskin ve muzaffer eylesin. Alttan alanın kanı kurusun.” (Taner ŞİMŞEK)