Mecitözü’nde TİS imzalandı

Mecitözü Belediyesi Pers. Ltd. Şti.’nde çalışan işçiler adına Belediye-İş Sendikası ile 2021 yılını kapsayan toplu iş sözleşme görüşmeleri yapılan müzakereler neticesinde anlaşma ile sonuçlandı.

Belediye-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, “Bu toplu iş sözleşme sürecince emeği geçen başta Belediye Başkanımız Veli Aylar'a, bu süreçte sonuna kadar bize güvenerek destek veren tüm işçi arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyor, bu toplu iş sözleşmemizin başta Mecitözü Belediyemize, Belediye-İş Sendikamıza ve tüm belediye şirketi çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar da yaptığı açıklamada; “Belediyemiz ile belediye-iş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi gereğince belediyemizde çalışan personelin en düşük maaşı 3260 TL en yüksek maaşı 3750 TL olarak sözleşme imzalanıp sonuca bağlanmıştır. Çalışanlarımız için hayırlı olmasını diliyorum” görüşüne yer verdi.

Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasından sonra ise Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Şen ve beraberindeki heyet Mecitözü Belediyesi’nde çalışan personel ile biraraya gelerek bir görüşme yaptı.

(Haber Merkezi)