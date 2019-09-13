“Mecitözü Müftüsü görev yerini karıştırdı”

Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Mustafa Gül, sendikal çalışma yapmak üzere gittikleri Mecitözü’nde bir okulda İlçe Müftüsü tarafından polislerce okuldan attırıldıklarını söyledi.

Konuyla ilgili Eğitim-Sen Şube Binası’nda bir açıklama yapan Mustafa Gül, Eğitim- Sen Çorum Şube Başkanı olarak yürütme kurulu üyesi Ali Ekber Beyaz ile sendikal çalışmalar yürütmek amacıyla Mecitözü ilçesine gittiklerini ifade ederek, “Öğleden sonra okulların tatil edildiği, tüm öğretmenlerin Mecitözü Yatılı Bölge Okulu’nda seminer çalışmasına katılacağını öğrendikten sonra, ilçeye kadar gelmişken hazır öğretmen arkadaşlarda bir arada iken, yeni eğitim öğretim yılı için kendilerine başarı dileklerimizi iletmek istedik. Okul Müdürü odasına girerek kendimizi tanıtıp arkadaşlarımızı selamlayarak birkaç dakika iyi dileklerimizi iletmek istediğimizi söyledik. Ancak o sırada odada bulunan ve seminer sunumu için görevlendirilmiş Mecitözü İlçe Müftüsü İsmail Ersoy kesinlikle bunu yapamayacağımızı söyledi” dedi.

“MÜFTÜ ANAYASAL SUÇ İŞLEDİ”

Müftüye kendilerini engelleme yetkisi olmadığını, Anayasa’nın, yasaların ve başbakanlık genelgeleri gereğince okullarda sendikal çalışma yapabileceğimizi söyleyerek odadan çıktıklarını kaydeden Gül, “Henüz seminer dahi başlamamıştı. Kendileri henüz salona geçmemişti. Öğretmenlerin bulunduğu salona girerek kendimizi tanıtıp yeni eğitim öğretim yılı için iyi dileklerimi söyleyerek bir iki dakikada sendikal gündeme değinip salondan çıktığım sırada bir üniformalı polis bir de kendisinin polis olduğunu söyleyen –ısrarlarıma rağmen kimliğini göstermeyen- bir sivil kişi salona girip geri çıkarak yanıma geldiler. Kendimi tanıtmış ve yasal hakkımı hatırlatmış olmama rağmen benim oradan uzaklaşmamı istediler” diye konuştu.

“SENDİKAL ÇALIŞMAMIZ ENGELLENDİ”

Mustafa Gül, suç işlediklerini, yaptıklarının yasal olmadığını, bir sendika başkanını okuldan çıkarmaya yetkileri olmadığını kendilerine defalarca tekrar etmeme rağmen onlarca öğretmenin gözü önünde kendileriyle tartışmayı sürdürdüklerini ileri sürerek, tamamen sendikal amaçlarla yaptıkları ziyaretin, maalesef Mecitözü Müftüsü İsmail Ersoy’un okula polis çağırmasıyla ortamı gerip, provoke ettiğini kaydetti.

“OKULLAR MÜFTÜNÜN DEĞİL, EĞİTİM EMEKÇİLERİNİN İŞYERİDİR”

“Bizler fiili, meşru, sendikal mücadele tarihimizde Türkiye’nin en köklü sendikası olarak okullarımızı, işyerlerimizi ziyaret etmek için hiç kimseden izin alacak değiliz. Yasalar bu yetkiyi bize zaten vermiştir” diyen Gül, “Mecitözü Müftüsü’nün bizi meslektaşlarımızın gözünün önünde, okula polis çağırarak attırmaya çalışması ne haddine? Okullar müftülerin değil biz eğitim ve bilim emekçilerinin işyeridir. Hiç kimse bir sendika başkanını, temsilcisini eğitim ve bilim emekçileri ile bir araya gelmesini engelleyemez. Eğitim Sen Çorum Şubesi olarak, yasal hakkımızı kullanmamızı engelleyen, polisi yanlış yönlendiren, toplantıyı provoke eden Mecitözü Müftüsü İsmail Ersoy hakkında buradan suç duyurusunda bulunuyoruz. Yetkilileri gerekeni yapmaya davet ediyoruz” dedi.

Eğitim-Sen Şube Başkanı Mustafa Gül’ün konuyla ilgili yaptığı basın toplantısına, şube yöneticileri ve Avukat Ahmet Özel katıldı. (Haber Merkezi)