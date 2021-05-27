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Mecitözü KÖYDES’te kazanan Topçu ve Turan

Mecitözü Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin dönem başı toplantısında seçimler yapıldı.

Güncel 27.05.2021, 20:01
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Mecitözü KÖYDES’te kazanan Topçu ve Turan

Mecitözü’nde dün gerçekleştirilen seçimlerde 4 muhtar Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen üyeliği için aday oldu. 54 köy muhtarının oy kullandığı seçimde Körücek Muhtarı İlhan Topcu ve Bayındır Köyü Muhtarı Refik Turan seçimin kazananı oldu.
Mecitözü Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimlerinde aday olan muhtarların oy dağılımı ise şu şekilde oluştu: “İlhan Topçu (24),  Refik Turan (19), Yalçın Sarıkaya (16), Fatih Ergan (15)”
Seçimin ardından Yalçın Sarıkaya ise listeye yedek üye olarak girdi. Mecitözü İl Genel Meclis üye sayısının iki olması nedeniyle Hacı Bolat ve Özcan Çetin ise seçime girmeden KÖYDES üyesi seçildi.
(Haber Merkezi)
 

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