Mecitözü heyetinden Aşgın’a ziyaret

AK Parti Mecitözü İlçe Başkanı Alişan Yaşar, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erol Ateş ve Mecitözü Kadın Kooperatifi Başkanı Ülker Ekici ile birlikte Aşgın’ı ziyaret ettiklerini belirten Ahlatcı, “Tüm ilçeleri ile bir bütün olan Çorum için her alanda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

(Haber Merkezi)