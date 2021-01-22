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Mecitözü heyetinden Aşgın’a ziyaret

AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ve beraberindeki Mecitözü heyeti, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Güncel 22.01.2021, 22:04
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Mecitözü heyetinden Aşgın’a ziyaret

AK Parti Mecitözü İlçe Başkanı Alişan Yaşar, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erol Ateş ve Mecitözü Kadın Kooperatifi Başkanı Ülker Ekici ile birlikte Aşgın’ı ziyaret ettiklerini belirten Ahlatcı, “Tüm ilçeleri ile bir bütün olan Çorum için her alanda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

(Haber Merkezi)

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