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Mecidiyekavak Köyü Muhtarı Yar vefat etti
Çorum merkeze bağlı Mecidiyekavak Köyü’nün Muhtarı Fikret Yar, hayata veda etti.
Güncel 14.02.2022, 19:05
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Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle bir süredir tedavi gören Muhtar Fikret Yar, kurtarılamayarak aramızdan ayrıldı.
İrfan, Zeki ve Dursun Yar’ın kardeşi olan Fikret Yar’ın cenazesi ikindi namazının ardından merkeze bağlı Mecidiyekavak Köyü’nde kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Uğur GÖRKEM)
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