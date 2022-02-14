Mecidiyekavak Köyü Muhtarı Yar vefat etti

Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle bir süredir tedavi gören Muhtar Fikret Yar, kurtarılamayarak aramızdan ayrıldı.

İrfan, Zeki ve Dursun Yar’ın kardeşi olan Fikret Yar’ın cenazesi ikindi namazının ardından merkeze bağlı Mecidiyekavak Köyü’nde kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Uğur GÖRKEM)

