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MEB’in hazırladığı ücretsiz yardımcı kaynaklar dağıtılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yardımcı kaynakların ve destekleyici eğitim materyallerinin ücretsiz dağıtımına başlandı. 

Güncel 22.10.2021, 20:45
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MEB’in hazırladığı ücretsiz yardımcı kaynaklar dağıtılıyor

Bu kapsamda Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Çorum’da öğrenci taşıma merkezi köy okulu olan Türkler Köyü İlkokulu ve Ortaokulu’nda yardımcı kaynak dağıtımına katıldılar.
Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Korek, temel eğitimden ortaöğretime, özel eğitimden mesleki eğitime kadar her kademede yardımcı kaynak, soru bankası, fasiküller ve etkinlik kitaplarının ücretsiz olarak dağıtılacağını ve diğer tüm kaynaklara http://yardimcikaynaklar.meb.gov.tr/ adresinden öğretmen ve öğrencilerin faydalanabileceğini ifade etti.

(Haber Merkezi)
 

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