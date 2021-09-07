MEB’in basını engelleme genelgesine, TGK’dan tepki

Yazılı bir açıklama yaparak, Millî Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından MEB İl Müdürlüklerine gönderilen “Covid 19 salgını nedeniyle basını yasaklama” içerikli yazıya tepki gösteren TGK Genel Balkanı Kolaylı, yasaklamanın Anayasa’ya aykırı olduğuna dikkat çekti.

“BÖYLE BİR UYGULAMAYA GİDİLMESİ ŞAŞIRTICI”

Türkiye Genelinde 8 gazeteciler federasyonu ve bu federasyonlara üye 91 gazeteciler cemiyeti ve basın meslek kuruluşu adına, TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı imzasıyla yapılan açıklamada, “Millî Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından MEB İl müdürlüklerine gönderilen yazıda, ‘mülki amirlerin katılımıyla yapılan okul açılış törenlerine basın mensuplarının alınmaması, fotoğraf ve görüntülerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli tarafından servis edilmesi’ istenmiştir. Covid 19 salgını nedeniyle böyle bir uygulamaya gidilmesi şaşırtıcıdır.

“BASIN MENSUPLARINA YASAK GETİRMEK, SALGIN BAHANESİYLE GEÇİŞTİRİLEMEZ”

Öğrencilerin, öğrenci velilerinin ve kent yöneticilerinin olduğu ‘haber içerikli’ bir törende basın mensuplarına yasak getirmek, salgın bahanesiyle geçiştirilemez. Aşılamada öncelikli meslek grupları arasında yer alan ve hemen hemen tamamına yakını aşılanan meslektaşlarımız, pandemiyle mücadelede halkın bilinçlenmesine yönelik yayın yapmakta, Sağlık Baklanlığının çalışmalarına destek olmaktadır. Halkın bilgi edinme hakkı ve basın özgürlüğü adına görev yapan meslektaşlarımızın, aynı zamanda ‘kamusal görev’ yaptığını hatırlatıyor.

Millî Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği yazısının, basın mensuplarını engelleyemeyeceğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.